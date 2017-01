I risultati della notte: tripla doppia per Westbrook ed Harden, vincono Toronto e Chicago

Sono James Harden e Russell Westbrook i protagonisti della notte NBA. Tripla doppia e vittoria per entrambi. Il “Barba” chiude con 22 punti, 11 assist ed 11 rimbalzi nel successo degli Houston Rockets 137-112 sul campo dei Brooklyn Nets. Torna alla vittoria la squadra di Mike D’Antoni dopo due sconfitte consecutive, grazie anche ai 23 punti di Trevor Ariza.

Ad Harden risponde immediatamente Westbrook, che mette a referto 36 punti, 11 rimbalzi e 10 assist nella vittoria di Oklahoma contro Sacramento per 122-108. Grande prestazione in casa Thunder anche per Enes Kanter, che chiude il suo match con 29 punti e 12 rimbalzi. Ai Kings non bastano le doppie doppie di DeMarcus Cousins (31 punti + 11 rimbalzi) e di Rudy Gay (22 punti + 10 rimbalzi).

Vittoria agevole dei Toronto Raptors contro i New York Knicks (116-101) con 23 punti di DeMar DeRozan; mentre uno strepitoso Doug McDermott da 31 punti è il grande protagonista nel successo esterno dei Chicago Bulls sul campo dei Memphis Grizzlies.

Vincono anche gli Atlanta Hawks contro i Milwaukee Bucks (111-98) con 24 punti di Kent Bazemore. Successi pure per Detroit e Dallas rispettivamente contro i Los Angels Lakers e Minnesota.

Questo il riepilogo dei risultati:

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 98-87

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 111-98

Toronto Raptors – New York Knicks 116-101

Brooklyn Nets – Houston Rockets 112-137

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 104-108

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 118-122

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 97-102