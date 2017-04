I risultati della notte: Utah elimina i Clippers, Boston vince gara-1 contro Washington

Nella serata odierna si sono disputate due partite valide per i Playoff Nba 2017, che hanno visto concludersi le sfide valide per il primo turno.

Gli Utah Jazz hanno espugnato in gara 7 lo Staples Center eliminando i Los Angeles Clippers con un netto 104-91. I Jazz, di fatto, si mantengono avanti nel punteggio per tutto il match, nonostante un primo quarto che si chiude sul 24 pari. Già nel secondo parziale, però, Hayward e compagni riescono a scavare un distacco importante, che si attesta sulla doppia cifra per lunghe fasi. Le squadre vanno al riposo sul 46-39, con i Clippers ancora in corsa per giocarsi il passaggio del turno. Il terzo quarto, però, risulta completamente indigesto ai californiani, che vanno sotto addirittura di 20 punti prima di provare ad imbastire una reazione che però non li porta mai a meno di 10 punti di distacco dai Jazz. Per Utah, che nel secondo turno affronterà i Golden State Warriors, il migliore realizzatore è Gordon Hayward grazie ad una prestazione solida da 26 punti e 8 rimbalzi. Da sottolineare, però, la prova corale, con ben 7 giocatori in doppia cifra per punti segnati. DeAndre Jordan ne segna 24 e raccoglie 17 rimbalzi per i Clippers, mentre Chris Paul si ferma a 13 con 9 assist dopo un inizio scoppiettate. 20 punti per Crawford, mentre Paul Pierce chiude stagione e carriera con 6 punti in 21′ sul campo.

Partita ad alto punteggio tra Boston Celtics e Washington Wizards, valida per le semifinali di Conference. TD Garden ammutolito per i primi 4′ di gioco: Wall sigla infatti il canestro del momentaneo 16-0 ad inizio match che non sembra promettere bene per i padroni di casa. Ovviamente è Isaiah Thomas a caricarsi la squadra sulle spalle e nonostante una gomitata gli faccia saltare un dente riesce a fermare l’emorragia di punti, rimettendo i suoi in carreggiata. Nonostante questo, i primi 12′ si chiudono 38-24 per i Wizards. La musica cambia nel secondo quarto e grazie ad un ottimo momento di Al Horford in fase offensiva i Celtics trovano la via del canestro, andando ad impattare il punteggio degli avversari dopo soli 5 minuti. Washington chiude il primo tempo ancora avanti con 64 punti segnati e 5 lunghezze di vantaggio. Nel terzo quarto i Celtics producono l’allungo decisivo, complici anche tre minuti con zero punti a referto degli ospiti prima dell’ultimo intervallo. Nel quarto periodo Washington riesce a tornare a 3 punti di distacco, ma nel finale esce la qualità di Boston che chiude sul 123-111. Thomas, alla fine, mette a referto 33 punti con 9 assist, mentre Horford sfiora la tripla doppia con 21 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Ottima giornata in attacco anche per Crowder, che arriva a 24 punti con 6 triple a bersaglio sulle 8 tentate. A Washington non bastano Bradley Beal (27 punti) e John Wall (20 punti e 16 assist).

