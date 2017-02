I risultati della notte: vincono Cavs e Warriors, si ferma la corsa dei Celtics

Sono dodici le partite della notte NBA. Ad Indianapolis successo dei Cavaliers 132-117 contro i Pacers. Grande prova dell’attacco di Cleveland guidato, come sempre, dalle menti geniali di LeBron James (25 punti, 6 rimbalzi e 9 assist) e Kyrie Irving (29 punti e 7 assist) nonché dalla grandiosa partita in fase realizzativa di Kyle Korver (29 punti) e a rimbalzo di Kevin Love (14 punti, 10 rimbalzi e doppia doppia). Quarto successo consecutivo dei Cavs sempre davanti a tutti nella Eastern Conference. Rispondono presente anche i Warriors del magico trio Stephen Curry (28 punti, 6 rimbalzi e 3 assist), Kevin Durant (22 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) e Klay Thompson (28 punti, 6 rimbalzi e 3 assist), vittoriosi contro i Bulls 123-92 alla Oracle Arena. Risultato che vale il 44° successo stagionale per Golden State.

Si arresta invece dopo 7 trionfi la corsa dei Celtics che al Golden 1 Center sono stati battuti dai Kings 108-92. Nonostante i 26 punti, 4 rimbalzi e 7 assist di Isaiah Thomas, Boston ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un ottimo match disputato da Sacramento. Quarta vittoria di fila per i Jazz allo Smoothie King Center di New Orleans dove gli uomini di Quin Snyder si sono imposti 127-94 contro i Pelicans. Grande prova di squadra di Utah con ben 7 giocatori in doppia cifra e Joe Johnson a spiccare con 27 punti 3 rimbalzi ed 1 assist. Non sono bastati i 21 punti punti, 8 rimbalzi di Terrence Jones e la doppia doppia di Anthony Davis (12 punti, 10 rimbalzi) a evitare il ko tra le mura di casa. Sconfitta dei Raptors contro Minnesota (109-112). Non è stato sufficiente il “trentello” di DeMar DeRozan al Target Center. Tra le fila dei padroni di casa eccezionali prestazioni di Andrew Wiggins (31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist), Karl Anthony Towns (29 punti, 14 rimbalzi e 1 assist) e Shabazz Muhammad (22 punti, 2 rimbalzi e 2 assist). Si riscatta dopo lo stop, proprio contro Toronto, San Antonio impostasi 111-103 al Wells Fargo Center contro Philadelphia. E’ il solito Kawhi Leonard (32 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) a essere il più prolifico della banda di Gregg Popovich. Molto consistenti nel roster texano le prove a rimbalzo di LaMarcus Aldridge (10) e Dewayne Dedmon (11) mentre Tony Paker ha ispirato sapientemente l’offensiva degli Spurs con 18 punti, 1 rimbalzo e 5 assist. 40° successo stagionale per la franchigia del Texas e seconda posizione nella Western Conference consolidata.

Continuano a volare gli Heat, a segno anche al BMO Harris Bradley Center, contro i Bucks (106-88). 12esima vittoria consecutiva per la compagine di Erik Spoelstra e grande partita di Hassan Whiteside (23 punti, 16 rimbalzi e doppia doppia). Miami che può dunque continuare a coltivare il sogno playoff mettendo nel mirino l’ultimo posto utile occupato dai Pistons. Detroit che al Palace of Auburn Hills ha regolato, in una delle grandi classiche della Lega, i Lakers 121-102. Prestazione sontuosa di Andre Drummond (doppia doppia da 24 punti e 17 assist) importante per conservare la top8 ad Est. Sempre nell’ottica della Eastern Conference, successo degli Hawks contro i Nuggets orfani di Danilo Gallinari (117-106) con Paul Millsap (23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e Dennis Schroder (24 punti, 5 rimbalzi e 10 assist) le principali fonti di gioco della franchigia della Georgia. Importante successo dei Wizards al Barclays Center contro i Nets (114-110) che vale alla squadra di Scott Brooks la terza piazza ad Est, scavalcando Toronto. Punta di diamante dell’attacco di Washington Bradley Beal (31 punti, 6 rimbalzi e 2 assist) che, insieme a John Wall (23 punti, 6 rimbalzi e 12 assist) e Otto Porter Jr. (20 punti, 10 rimbalzi e 1 assist), ha contribuito al conseguimento del massimo risultato. A chiosa vittorie dei Clippers contro i Knicks 119-115 (Blake Griffin 32 punti) e dei Grizzlies 110-91 contro i Suns.

Questo il riepilogo dei risultati:

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 111-103

Clevaland Cavaliers – Indiana Pacers 132-117

Washington Wizards – Brooklyn Nets 114-110

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 106-117

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 102-121

Miami Heat – Milwaukee Bucks 106-88

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 91-110

Utah Jazz – New Orleans Pelicans 127-94

Torono Raptors – Minnesota Timberwolves 109-112

Los Angeles Clippers – Ney York Knicks 119-115

Chicago Bulls – Golden State Warriors 92-123

Boston Celtics – Sacramento Kings 92-108

