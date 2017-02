I risultati della notte: vincono Cleveland e Chicago, Cousins batte i Lakers

Solo tre partite in programma nella notte NBA. I Cleveland Cavaliers risolvono la pratica Minnesota Timberwolves solo nell’ultimo quarto e si impongono 116-108. LeBron James sfiora la tripla doppia, mettendo a referto 25 punti, 14 assist ed 8 rimbalzi. Ottima prestazione anche di Kyrie Irving che chiude con 25 punti e ci sono anche le doppie doppie di Tristan Thompson (14 punti + 11 rimbalzi) e di Channing Frye (21 punti + 10 rimbalzi). In casa T’Wolves non basta la super prestazione di Andrew Wiggins, che finisce il suo incontro con 41 punti, mentre Karl-Anthony Towns segna 26 punti e ci aggiunge anche 8 rimbalzi.

Terza sconfitta consecutiva, la sesta nelle ultime dieci partite, per i Toronto Raptors, che cadono anche sul campo dei Chicago Bulls 105-94. Principale protagonista dell’incontro Jimmy Butler, che chiude con una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi, ma è una prova di squadra solida per tutti i Bulls, che hanno un ottimo contributo anche da Doug McDermott, autore di 20 punti. Tra le finale dei canadesi non bastano i 22 punti di Kyle Lowry e i 18 di DeMar DeRozan.

Un tiro libero di DeMarcus Cousins a 9 secondi dalla fine regala la vittoria a Sacramento sul campo dei Los Angeles Lakers (97-96). Super partita per la stella dei Kings, che si avvicina alla tripla doppia con 40 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist. Un Cousins stellare che praticamente da solo sconfigge i Lakers, che hanno il solito eccezionale contributo dalla panchina di Lou Williams, autore a fine partita di 29 punti in 24 minuti di gioco.

Questo il riepilogo dei risultati:

Chicago Bulls – Toronto Raptors 105-94

Minnesota Timberwolves – Cleveland Cavaliers 108-116

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 96-97