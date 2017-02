I risultati della notte: vincono Golden State e Cleveland, ko gli italiani

Sono dodici le partite della notte NBA. Torna subito alla vittoria Cleveland, che supera agevolmente 125-97 i Minnesota Timberwolves. Sfiora la tripla doppia LeBron James con 27 punti, 12 assist e 8 rimbalzi e chiudono in doppia doppia anche Kyrie Irving (14 punti e 14 assist) e Tristan Thompson (18 punti e 14 rimbalzi). Ai T’Wolves non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Serata amara per i colori azzurri, visto che sia Marco Belinelli che Danilo Gallinari finiscono ko. Il Beli mette a referto 16 punti, 7 assist e 2 rimbalzi nella sconfitta di Charlotte contro Golden State (126-111). Per i Warriors super prestazione degli “Splash Brothers“: Steph Curry segna 39 punti e Klay Thompson ne mette altri 29.

Brutta partita dei Denver Nuggets, che cedono nettamente 119-99 in casa contro i Memphis Grizzlies. Per Gallinari partita da 14 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 29 minuti di gioco.

Confermano il secondo posto ad est i Boston Celtics, che superano nel big match della notte i Toronto Raptors 109-104. Assoluto protagonista Isaiah Thomas, che chiude la sua partita con 44 punti a referto. Rimanendo nella stessa conference vittorie importanti per Indiana (98-88 con Orlando), per Miami (116-93 con Atlanta) e per Detroit (118-98 con New Orleans), con i Pistons trascinati dal career high da 38 punti di Kentavious Caldwell-Pope.

I New York Knicks vincono il derby contro i Brooklyn Nets 95-90, grazie soprattutto ad un Kristaps Porzingis da 19 punti e 12 rimbalzi. Non arriva nemmeno una doppia doppia per Russell Westbrook (28 punti, 8 assist e 5 rimbalzi) ed Oklahoma viene sconfitta nettamente 128-100 dai Chicago Bulls di un Jimmy Butler da 28 punti.

Terza vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks che superano 113-95 i Philadelphia 76ers. Successi anche per i Los Angeles Clippers contro i Phoenix Suns (124-114, Griffin 29) e per gli Utah Jazz contro i Milwaukee Bucks (104-88, 27 Hayward)

I risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 125-97

Orlando Magic – Indiana Pacers 88-98

Boston Celtics – Toronto Raptors 109-104

Brooklyn Nets – New York Knicks 90-95

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 118-98

Miami Heat – Atlanta Hawks 116-93

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 113-95

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 99-119

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 114-124

Utah Jazz – Milwaukee Bucks 104-88

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 100-128

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 126-111