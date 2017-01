I risultati della notte: vittoria facile per Golden State, crollano i Lakers

Solo quattro partite in programma nella giornata di ieri in NBA. Tutto molto facile per il Golden State Warriors che espugnano il campo degli Orlando Magic con un comodo 118-98. Protagonisti gli Splash Brothers, entrambi con 7 triple a segno: Steph Curry mette a referto 27 punti, mentre Klay Thompson chiude con 21. Doppia doppia per Kevin Durant da 15 punti e 10 rimbalzi. In casa Magic non basta un Elfrid Payton da 23 punti e 10 rimbalzi.

Serata amara per Danilo Gallinari e i suoi Denver Nuggets, che vengono sconfitti 111-108 dai Minnesota Timberwolves. Per l’azzurro ci sono 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti di impiego. Mvp del match Karl-Anthony Towns, autore di una doppia doppia da 32 punti e 12 rimbalzi, alla quale aggiunge anche 7 assist.

Terza sconfitta consecutiva per i Toronto Raptors, che cadono malamente in casa contro i Phoenix Suns per 115-103. Mattatore del match Eric Bledsoe, che chiude la sua partita con 40 punti, 13 assist e 6 rimbalzi, ma importane anche il contributo di Devin Booker con 20 punti. Tra le fila dei canadesi il migliore è DeMar DeRozan con 22 punti.

Crollano i Los Angels Lakers, che vengono addirittura sconfitti 122-73 dai Dalls Mavericks. Il migliore del match è Justin Anderson, che in 15 minuti di gioco mette a referto 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist.

Questo il riepilogo dei risultati:

Orlando Magic – Golden State Warriors 98-118

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 122-73

Toronto Raptors – Phoenix Suns 103-115

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 111-108