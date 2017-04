I risultati della notte: vittorie esterne per Toronto e San Antonio e serie chiuse 4-2

Solo due le partite giocate nella notte NBA. Si trattava delle gare 6 delle serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors e tra Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs.

Vittoria incredibile dei Toronto Raptors, che sanciscono in questo modo il passaggio del turno alle Semifinali di Conference. L’inizio è tutto della squadra di casa e, ovviamente, del greco Giannis Antetokounmpo che realizza i primi 8 punti dei suoi (8-2). Toronto risente della pressione di Milwaukee e del pubblico; ci vuole l’ingresso del lituano Jonas Valanciunas per svegliare i Raptors ed ispirare il parziale di 24-14 con cui i canadesi arrivano avanti alla fine del primo quarto (24-28). Grande protagonista DeMar DeRozan, autore di 10 punti. Gli ospiti prendono, via via che il tempo passa, la partita in mano e nel secondo periodo trovano subito la doppia cifra di vantaggio, che riescono a mantenere fino all’intervallo, complici gli errori dei Bucks, quanto mai frettolosi in attacco. Ancora DeRozan sigla il 38-51 con cui si va al riposo lungo. Il ritorno in campo è terribile per la squadra di casa. I Raptors cominciano con un parziale di 11-0, ispirato da DeRozan e Kyle Lowry, che poi si estende ulteriormente grazie alle triple di Norman Powell, DeMarre Carroll e Serge Ibaka. In pochi minuti Toronto è sul +25 (46-71). Non è finita però, perché un timeout di Jason Kidd e l’ingresso dell’australiano Matthew Dellavedova svegliano Milwaukee, che chiude il terzo periodo sulla scia di un parziale di 15-3 (61-74). Toronto non riesce praticamente più a segnare (solo cinque tiri a bersaglio nel quarto periodo) e vede i Bucks progressivamente avvicinarsi: una tripla di Jason Terry sigla addirittura il sorpasso a 3 minuti dalla fine (80-78). Proprio sul più bello però, Milwaukee pasticcia. La tripla di Corey Joseph ed il canestro di DeRozan a 49” dalla fine danno ai Raptors un vantaggio di cinque punti. Terry firma il -2 a 15” dalla sirena: i Bucks hanno l’ultima palla con 3” sul cronometro, sotto di 1 punto, ma Tony Snell sbaglia la rimessa in campo. Il finale è 89-92 per i Toronto Raptors che vincono la serie 4-2 e passano il turno. Ad attenderli i Cleveland Cavaliers, freschi del loro riposo. È DeRozan, per distacco, il migliore dei canadesi con i suoi 32 punti. A Milwaukee invece, non basta l’ennesima ottima prestazione di Antetokounmpo, che rimane in campo addirittura per 47 minuti. Il greco chiude con 34 punti e 9 rimbalzi.

Anche i San Antonio Spurs vincono in trasferta, vincendo per 4-2 la serie contro i Memphis Grizzlies. La squadra texana scatta meglio dai blocchi e si porta subito avanti grazie ai 6 punti di Tony Parker (2-8). Saranno 11 i punti del francese alla fine di un primo quarto che gli Spurs chiudono avanti 22-24. Memphis è comunque in scia nonostante un pessimo 2/10 al tiro delle sue stelle, Mike Conley (che comunque realizza la tripla del -2 sulla sirena) e Marc Gasol. La partita è lottata e nessuna delle due squadre riesce, nel secondo periodo, ad andare oltre i cinque punti di vantaggio. La spuntano i Grizzlies all’intervallo, grazie ad un’altra tripla nei secondi finali di Conley (50-45). I padroni di casa arrivano anche alla doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla di James Ennis III ad inizio terzo quarto (57-47), che si ripropone qualche minuto dopo con il canestro di Zack Randolph (63-53). La reazione degli Spurs però è immediata: LaMarcus Aldridge realizza 9 punti nel parziale di 14-3 con cui San Antonio si riporta subito in vantaggio (66-67), arrivando al quarto periodo avanti 74-75. Sette punti di Conley all’inizio degli ultimi dodici minuti portano nuovamente Memphis avanti (88-81). Da qui si scatena Kawhi Leonard, che sigla 8 punti consecutivi, ispirando un parziale di 22-8 fino alla fine della partita. Parker infatti, aggiunge 6 punti e San Antonio vince 103-96. Si tratta della quarta vittoria in cinque serie di playoff per gli Spurs contro Memphis, già eliminata lo scorso anno dalla squadra di Popovich. Al prossimo turno, San Antonio sarà impegnata nel derby texano contro Houston. È ancora Kawhi Leonard a brillare, con i suoi 29 punti e 9 rimbalzi, ben assistito da Tony Parker, che chiude con 27 punti e 11/14 al tiro. Aldridge realizza una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Finisce qui invece la stagione di Memphis, nonostante riesca a portare tutto il quintetto in doppia cifra. Il migliore è Conley con 26 punti.

I risultati

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 89-92 (Toronto vince la serie 4-2)

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 96-103 (San Antonio vince la serie 4-2)