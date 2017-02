I risultati della notte: Warriors ok con i Clippers; Harden ne fa 41 ma non bastano

Sono quattro le partite della notte NBA. Vittoria per Golden State (133-120) allo Staples Center di Los Angeles contro i Clippers. I Warriors, trascinati dal trio delle meraviglie Stephen Curry (29 punti, 11 assist e 3 rimbalzi), Kevin Durant (26 punti, 8 rimbalzi e 10 assist) e Klay Thompson (21 punti, 7 rimbalzi e 2 assist), hanno gestito in lungo ed in largo la partita pervenendo al risultato pieno. Degno di nota, nella compagine di casa, l’incontro disputato da Blake Griffin (31 punti ed 8 rimbalzi).

Sconfitta interna (113-108) per i Rockets contro gli Atlanta Hawks nonostante un James Harden, come sempre, eccezionale da 41 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. Prestazione da film dell’orrore per la difesa di Houston che nell’ultimo quarto concede la bellezza di 40 punti. Ad eccellere tra le fila della franchigia della Georgia Tim Hardaway Jr. (33 punti) ed un Dwight Howard devastante (doppia doppia con 24 punti e 23 rimbalzi a referto). 29esima vittoria stagionale per la squadra allenata da Mike Budenholzer, in quinta posizione nella graduatoria della Eastern Conference, mentre 17° ko per la compagine texana, sempre in terza piazza ad Ovest.

Rimanendo in Texas, successo per San Antonio al AT&T Center contro i Sixers 102-86. Grande prova di squadra per i ragazzi di Gregg Popovich con ben 7 giocatori in doppia cifra e Kawhi Leonard a referto con 19 punti, 8 assist e 5 rimbalzi ed un Dewayne Dedmon da doppia doppia (13 punti 10 rimbalzi e 1 assist). Spurs che si confermano seconda forza della Western Conference alla spalle dei Warriors.

Al Verizon Center di Washington John Wall ne mette 33, con 11 assist, guidando, insieme a Marcin Gortat (21 punti, 14 rimbalzi e 3 assist), i Wizards al successo contro i Lakers 116-108. Con questo successo gli uomini di Scott Brooks si confermano nella top4 ad Est.

