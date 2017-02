I risultati della notte: Westbrook ancora sopra i 40 punti, Pierce saluta il Garden

Complice anche il Super Bowl LI, nella giornata odierna si sono disputate solo 3 partite valide per la regular seasonNba 2016/2017.

Russell Westbrook, ancora una volta, si è imposto come superstar della serata grazie ai 42 punti segnati nella vittoria sui Portland Trail Blazers 105-99. La guardia, oltre le realizzazioni, ha messo a referto anche 4 rimbalzi e 8 assist. Prestazione da 24 punti e 14 rimbalzi, invece, per Victor Oladipo, mentre per Portland si è distinto Damian Lillard, con 29 punti.

Continua la striscia di vittorie dei Boston Celtics, arrivata a 7. La squadra di Boston si è imposta 107-102 sui Los Angeles Clippers, con il solito Isaiah Thomas da 28 punti e 8 assist. Per i Clippers, invece, non sono bastati i 23 punti segnati da Blake Griffin e Jamal Crawford. Nella terza partita in programma vittoria per i Toronto Raptors per 103-95 sui Brooklyn Nets. Tripla doppia per Kyle Lowry, con 15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist a completarla.

Tutti i risultati di domenica 5 febbraio:

Toronto Raptors 103–95 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 102–107 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 99–105 Oklahoma City Thunder