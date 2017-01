I risultati della notte: Westbrook dice 45, Gallinari trascina Denver

L’ennesima prestazione sovrumana di Russell Westbrook trascina i suoi Thunder al successo casalingo ai danni dei Dallas Mavericks (109-98) privi di Dirk Nowitzki tenuto a riposo, con la stella dei padroni di casa protagonista assoluta grazie a 45 punti a cui aggiunge anche 8 rimbalzi e 3 assist (16/29 dal campo). Dall’altra parte, invece, non sono bastati i 31 punti di un encomiabile Harrison Barnes, il quale ha provato in tutti i modi a tenere gli ospiti in linea di galleggiamento contro un’avversaria decisamente più quotata.

Vittoria interna anche per gli Utah Jazz al cospetto dei Los Angeles Lakers per 96-88, sigillo importante in ottica classifica propiziato dalla solida prova fornita da Gordon Hayward autore di 24 punti, mentre agli uomini guidati da Luke Walton non sono stati sufficienti i 36 punti in tandem della coppia Lou Williams-Jordan Clarkson coadiuvati a sorpresa dalla doppia doppia di Ivica Zubac uscente dalla panchina (16 punti, 10 rimbalzi).

I Phoenix Suns escono sconfitti dal Pepsi Center di Denver nell’incontro più spettacolare di giornata conclusosi 127-120 in favore dei beniamini del pubblico, i cui set difensivi non hanno tuttavia quasi mai arginato le realizzazioni costanti dei trascinatori Eric Bledsoe (28 punti) e Devin Booker (24 punti).

I 25 punti messi a referto da un ottimo Danilo Gallinari hanno dunque prodotto l’esito sperato, anche se il top scorer per i beniamini di casa risponde al nome di Nikola Jokic, protagonista con una sontuosa doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi che gli garantisce la palma di MVP della sfida.

52 punti complessivi del duo Paul George-Jeff Teague sospingono gli Indiana Pacers al trionfo contro i Timberwolves al Target Center, rendendo così vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa letteralmente guidati dalle iniziative di un Karl Anthony Towns da 33 punti e 10 rimbalzi alla sirena.

