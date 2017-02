I risultati della notte: Westbrook, Harden e Thomas: terzetto da favola

Le nove partite che si sono disputate nella notte Nba, valide per la giornata di venerdì 3 febbraio 2017, hanno regalato spettacolo agli appassionati, con diverse prestazioni sopra la media e partite molto interessanti.

Continua il momento magico di Isaiah Thomas, dei Boston Celtics: la squadra del Massachussets ha vinto ancora, imponendosi 113-107 sui Los Angeles Lakers in una sfida dal gusto retrò che ha visto i 37 punti della guardia, un’autentica spina nel fianco per la difesa gialloviola. I verdi di Boston, con questa vittoria, sono sempre più secondi in classifica a Est e hanno ormai preso la scia dei Cleveland Cavaliers. Sempre per quanto riguarda l’Est, i Toronto Raptors hanno perso 94-102 contro gli Orlando Magic e sono quarti nella graduatoria.

Serata da Mvp per James Harden, che ha trascinato gli Houston Rockets alla vittoria con 42 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, sfiorando la tripla doppia nel successo 121-117 sui Chicago Bulls dopo un overtime. Per il Barba, in campo quasi 44′, ennesima dimostrazione di forza nonostante una percentuale al tiro che ha solo sfiorato il 40%. I Rockets sono terzi a Ovest, preceduti solamente da Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Più attardati gli Oklahoma City Thunder, che però anche questa notte hanno visto scintillare la stella di Russell Westbrook, serio candidato al premio di miglior giocatore della stagione regolare: 38 punti, 13 rimbalzi, 12 assist e vittoria sui Memphis Grizzlies, avversari diretti per la quarta piazza a Ovest assieme a Clippers e Jazz, 114-102. Sono serviti a poco i 31 di Marc Gasol conditi da 8 passaggi vincenti per i compagni.

Nelle altre partite di giornata, segnaliamo anche la tripla doppia di Nikola Jokic, ormai tra i fari dei Denver Nuggets considerata l’assenza di Danilo Gallinari: 20+13+11 per lui con la squadra del Colorado che ha vinto davanti al proprio pubblico 121-117 sui Milwaukee Bucks. A livello di statistiche, prestazione simile per DeMarcus Cousins (22, 12, 12). Purtroppo per i Sacramento Kings non è bastato e i Phoenix Suns, grazie ad un Devin Booker che ha messo a referto 33 punti, hanno agguantato la 16a vittoria stagionale per 105-103.

I risultati della notte

Memphis Grizzlies -Oklahoma City Thunder 102 – 114

Toronto Raptors - Orlando Magic 94 – 102

Indiana Pacers – Brooklyn Nets 106-97

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 108 – 116

Chicago Bulls - Houston Rockets 117 – 121

Los Angeles Lakers - Boston Celtics 107 – 113

Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 117 – 121

Phoenix Suns - Sacramento Kings 105 – 103

Dalas Mavericks - Portland Trail Blazers 108 – 104