I risultati della notte: Westbrook travolge i Nuggets, le riserve trascinano gli Spurs

Emozioni palpitanti nella notte NBA. Lo United Center è teatro di uno dei match più spettacolari della regular season tra Chicago Bulls e Toronto Raptors. Ad avere la meglio sono i padroni di casa all’overtime (123-118), trascinati dalla prestazione epica di Jimmy Butler, autore di 42 punti, 10 rimbalzi e 5 assist e protagonista assoluto della rimonta nel quarto parziale, prima del quale la gara sembrava ormai inesorabilmente indirizzata sul binario dei canadesi. Non bastano ai Raptors i 36 punti di DeMar De Rozan e i 27 di Kyle Lawry per espugnare Chicago e reggere il passo dei Cavaliers, sempre più padroni della Eastern Conference.

Lo spettacolo non manca neppure all’AT&T Center, dove i San Antonio Spurs sfruttano al meglio la straordinaria prestazione delle riserve per regolare con un netto 102-85 i Charlotte Hornets. Il parziale decisivo si concretizza nel secondo tempo e reca la firma di Dewayne Dedmon (15 punti e 10 rimbalzi) e Davis Bertans (21 punti con 5/6 dal campo), a cui vanno aggiunti l’ennesima prova solidissima di Kawhi Leonard, autore di 19 punti, e lo strapotere sotto canestro di LaMarcus Aldridge, capace di mettere a referto 15 punti e 11 rimbalzi. Male tra gli ospiti Marco Belinelli, che realizza appena 5 punti in 26 minuti con un pessimo 2/10 dal campo.

Ci pensa il solito fenomenale Russell Westbrook a regalare agli Oklahoma City Thunder la vittoria per 121-106 contro i Denver Nuggets. Danilo Gallinari è combattivo ma impreciso (15 punti con 5/18 dal campo e 7 rimbalzi), mentre Westbrook mette a referto la sua ennesima tripla doppia (32 punti, 17 rimbalzi, 11 assist) ponendo il sigillo su un successo determinante per la rincorsa dei Thunder ai playoff.

L’equilibrio regna sovrano anche a Minnesota, dove gli Utah Jazz prevalgono per 92-94 grazie ad un layup nel finale di Rudy Gobert (12 punti e 13 rimbalzi), vanificando la straordinaria prestazione di Karl-Anthony Towns, autore di 18 punti e 15 rimbalzi. Non c’è storia a Indiana, dove Paul George e Jeff Teague, con 19 punti a testa, trascinano i Pacers alla vittoria contro i New York Knicks per 123-109. Un Dwight Howard versione Superman (15 punti e 20 rimbalzi) prende per mano gli Atlanta Haws a Dallas nel successo per 82-97, mentre al TD Garden Isaiah Thomas (38 punti) vince il duello personale con Anthony Davis (36 punti e 15 rimbalzi) e guida i Celtics verso la vittoria (117-108) contro i Pelicans.

I risultati della notte

Indiana Pacers-New York Knicks 123-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans 117-108

Chicago Bulls-Toronto Raptors 123-118 OT

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 92-94

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 121-106

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 82-97

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 102-85