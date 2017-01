I risultati di mercoledì 11 gennaio: KO inattesi per Cavs e Rockets

Si sono disputate sei partite nella notte tra mercoledì e giovedì valide per la regular season NBA, nelle quali non sono mancati risultati a sorpresa viste le brusche frenate delle prime della classe. Andiamo a vedere com’è andata.

Pessima prestazione dei detentori del titolo, i Cleveland Cavaliers, al cospetto dei Portland Trailblazers al Moda Center, con i padroni di casa che si sono imposti nettamente per 102-86 trascinati dai 51 punti complessivi della coppia McCollum-Crabbe. Agli uomini di Lue, dal canto loro, non sono bastati i 20 punti e 11 rimbalzi di un Lebron James non sfavillante, come negative sono state anche le performance di Kevin Love (17 p. 5/15 al tiro) e Kyrie Irving (11 p. 4/16 dal campo). Stop inatteso quello patito dagli Houston Rockets contro i Minnesota Timberwolves al Target Center, dove l’ispiratissimo duo Wiggins-Towns (28 p., 23 p.) ha condotto i beniamini del pubblico ad un successo meritato e soprattutto corale a dispetto degli ospiti affidatisi quasi esclusivamente alle iniziative del solito Harden (33 p. 12 ass.).

L’ennesima tripla doppia di un Russell Westbrook da 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist spinge i suoi Thunder al trionfo interno ai danni dei Memphis Grizzlies, a cui invece non sono stati sufficienti i 22 punti messi a referto da Mike Conley. Da segnalare anche l’ottimo apporto alla causa fornito da Enes Kanter, autore di una solida doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi. Nelle altre sfide, bene i Clippers che si impongono contro i Magic grazie ad uno scatenato Redick (22 punti), e i Celtics, vittoriosi dinnanzi ai Wizards per 117-108 complici i 38 punti di un fenomenale Isaiah Thomas. Capitombolo al fotofinish, invece, per i New York Knicks, beffati proprio allo scadere dal buzzer beater di McConnell al Wells Fargo Center di Philadelphia. Ecco il quadro completo dei risultati della notte.

New York Knicks – Philadelphia 76ers 97-98

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 95-103

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 105-119

Washington Wizards – Boston Celtics 108-117

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 96-105

Cleveland Cavaliers – Portland Trailblazers 86-102

