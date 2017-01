I titolari dell'All Star Game 2017: Westbrook e Thomas i grandi esclusi, esordio per Antetokounmpo

Ieri sera l’NBA ha svelato i nomi dei dieci starter della sessantaseiesima edizione della Partita delle Stelle, che si terrà tra un mese esatto a New Orleans, il 19 febbraio. Playit seguirà questa marcia d’avvicinamento, pubblicando, giorno per giorno, le schede di ciascun All-Star che poi calcherà il parquet dello Smoothie King Center.

Sarà la prima edizione nella quale il voto popolare verrà stemperato da una nuova modalità di votazione, che “pesa” i voti. L’opinione dei fans che, da tutto il mondo, hanno espresso le loro preferenze, pesa la metà, mentre il resto del voto è stato equamente diviso tra giornalisti selezionati, e giocatori NBA, il tutto nella speranza di evitare anomalie (come i tantissimi voti che piovono sempre sui giocatori cinesi, e d’altronde, essere un Paese di oltre un miliardo di abitanti darà pur qualche vantaggio!) alla Zaza Pachulia, che con i suoi 5.5 punti e 6.0 rimbalzi, era secondo nelle votazioni del Frount-court dell’ovest (e anche l’anno scorso aveva sfiorato la convocazione).

Insomma, per ironia della sorte, anche la NBA, grande promotrice della globalizzazione, è costretta a correre ai ripari per proteggere il suo prodotto dalle intemperanze dei tifosi, ma in fondo, l’All Star è una gara di popolarità, e andrebbe trattato come tale: con leggerezza, e senza preoccuparsi troppo di lese maestà e oltraggi alla purezza del Gioco (peraltro rispettato pochissimo, in una manifestazione tutta improntata allo spettacolo, e nella quale la difesa passa, diciamo così, in secondo piano).

E così, ecco i nomi dei dieci giocatori che scenderanno in campo da titolari sul campo dello Smoothie King Center della Big Easy: la Eastern Conference presenta un quintetto radicalmente diverso da quello di un anno fa, con il solo LBJ confermato tra gli starters, mentre ad ovest del Mississippi, con Steph Curry, Russell Westbrook e James Harden a competere per due soli posti nel reparto esterni, era matematicamente inevitabile che uno dei tre venisse escluso dagli starters, e questa sorte è toccata alla guardia di Oklahoma City, nonostante viaggi in tripla doppia di media e sia un forte candidato per il premio di Most Valuable Player stagionale.

I Golden State Warriors saranno rappresentati anche da Kevin Durant (anche i Cavs fanno il bis, con James e Kyrie Irving), mentre Anthony Davis farà il suo esordio da All Star titolare proprio dinnanzi al pubblico dei suoi Pelicans, mentre il centrone georgiano Pachulia, che il voto popolare avrebbe consegnato al quintetto, dovrà per il momento riporre nel cassetto il sogno di una presenza da All Star.

I titolari della Eastern Conference

FRONTCOURT:

F LeBron James

F Giannis Antetokounmpo

F Jimmy Butler

BACKCOURT:

G Dermarr DeRozan

G Kyrie Irving

I titolari della Western Conference

FRONTCOURT:

F Kevin Durant

F Kawhi Leonard

F Anthony Davis

BACKCOURT:

G Stephen Curry

G James Harden

Video - L'incredibile destino di Isaiah Austin: può tornare a giocare dopo la malattia 01:05

Leggi tutti gli articoli su Play.it USA