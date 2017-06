Il prezzo per diventare leggenda: chiudere le Finals 4-0 costerebbe a Golden State 12 milioni

Nella storia della NBA, nessuna squadra ha mai vinto un titolo con una cavalcata da 16 vittorie in altrettante partite di playoff: con il successo in gara-3 a Cleveland, i Golden State Warriors sono a una sola W dall'impresa, ma, di fronte a un leggendario 16-0, ci sarebbe da considerare un altro fattore, quello economico. Quanto perderebbero gli Warriors NON tornando alla Oracle Arena per gara-5 ed, eventualmente, per gara-7?

Secondo uno studio di ESPN, se Golden State dovesse chiudere la serie delle Finals in quattro partite, lascerebbe sul tavolo circa 12 milioni di dollari, una cifra calcolata sommando il costo dei biglietti alla spesa media del tifoso (merchandising, cibo, bevande, parcheggio, ecc...) durante una partita decisiva di playoff. E dodici milioni sono esattamente lo stipendio che gli Warriors devono a Steph Curry in questa stagione, cifra sicuramente destinata a salire con il rinnovo contrattuale che firmerà il figlio di Dell, in scadenza a fine mese.

Se, invece, la serie dovesse allungarsi fino a gara-7, come successo l'anno scorso con la clamorosa rimonta di Cleveland dall'1-3 al 4-3, gli Warriors perderebbero complessivamente 22 milioni di dollari, più o meno la cifra con cui potrebbero estinguere gli stipendi di Steph Curry e Andre Iguodala o gran parte del dovuto a Kevin Durant (26.5 milioni). Chiaro, stiamo soltanto "giocando" su statistiche e supposizioni: vincere subito l'anello e fare la storia val ben più di 12 milioni (o 22) di dollari. Oppure no?