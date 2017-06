Il ritmo di gara 2 premia ancora Golden State: è 2-0, ma tutti calmi...

Dopo due giorni di discussioni, illazioni, provocazioni, studio tattico e guerra fredda ci siamo: Gara 2, una di quelle che sarà interessante solo se Cleveland alla fine della giostra in qualche modo se la porterà a casa. Dico questo perché, dopo il primo episodio della serie, dovesse venire fuori uno scontro da triplo supplementare o un blow-out da 40 punti, continueremmo tutti a dire che anche l’anno scorso sembrava chiusa, che Lebron era perso e finito pure 370 giorni fa e poi è cambiato tutto, che la mossa di KD è stata weak e che, in definitiva, bisogna vedere che succederà a Cleveland.

Per dirla più facile: dopo le Finals 2016 anche andare 2.0 sotto non demolirebbe poi tanto la franchigia dell’Ohio che avrebbe ancora spazio e tempo per riorganizzarsi nelle due successive gare casalinghe. Tutto questo però è “teoria”; a giudicare il linguaggio del corpo durante il prepartita di LBJ e dei rough riders di cui si è circondato, le idee in casa Cleveland sono parecchio diverse oggi rispetto all’andare sotto due a zero. Non che gli altri sembrino deconcentrati, anche se la loro supponenza (che spesso sconfina nell’arroganza) può trarre in inganno noi, e far deragliare loro, molto molto facilmente.

Pillole del pregame: solita presentazione pirotecnica della squadra di casa impreziosita da Carlos Santana per l’inno e cuffioni wireless per quasi tutti i giocatori durante il riscaldamento. Che ci vuoi fare? So’ Amerigani, queste cose ce le spiegano da anni. Gara 1 (giusto per fare un piccolo, incompleto e non richiesto recap) ci ha fatto intendere che quest’anno le cose sono un po’ diverse: c’è il 35 al posto di Harrison Barnes, primo e importantissimo punto. C’è quel pick and roll che lo coinvolge con Curry che sembra mortifero, e ci sono i rim protector (Pachulia e JaVale McGee) che stanno dando grande stabilità difensiva, rinforzando la mia convinzione che l’anno scorso non è stata la sospensione di Green ma l’infortunio di Bogut a far girare la serie, anche se il primo è stato il padre biologico del secondo ma non potremo mai avere un test di paternità per provarlo. Però ora, con Scott Foster in mezzo al campo per alzare la prima palla a due del match, tutto questo conta poco. Il primo possesso è subito per GS, come in gara 1: Gara 2 delle NBA Finals 2017 può iniziare.

Primo quarto

Tyronn Lue disegna sulla lavagnetta durante gara-2 delle NBA Finals 2017 tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers (Getty Images)Getty Images

Le due formazioni scendono in campo senza troppe variazioni; Golden State (Curry, Durant, Thompson, Pachulia, Green) non modifica nulla (e te credo) dopo il monster game di due giorni fa, a parte la presenza in panchina dell’head coach Steve Kerr dopo l’assenza prolungata per l’operazione alla schiena del mese scorso. Stessa scelta (ci sta un po’ meno) per Cleveland (James, Irving, Thompson, Smith, Love) per cui però tutti gli analisti invece si aspettano cambi sostanziali nelle rotazioni, più physicality, termine inglese che potrebbe essere tradotto con un “se ci tenete a femori e tibie state lontani dal pitturato” con l’obiettivo finale di limitare un po’ l’efficienza offensiva degli Warriors.

Giusto per mettere un po’ di pepe extra i Cavs scendono in campo con la maglia nera che li aveva aiutati nelle gare 5 e 7 dello scorso anno alla Oracle Arena. James sembra ritornato in versione deluxe e Cleveland vuole questa gara. Un fallo di JR Smith su Curry impedisce ai Cavs di dilagare dopo due minuti di gioco ma, oggi, James e Love sembrano indemoniati. Dall’altra parte risponde Klay Thompson, nettamente più presente e “caldo” rispetto a qualche giorno fa, su entrambi i lati del campo.

Lebron fin dal primo minuto esibisce una presenza fisica incredibile sia in difesa, sia attaccando la difesa di Golden State nei primi secondi di ogni azione anticipandone il posizionamento. Per quelli che pensavano che Cleveland avrebbe provato ad abbassare il ritmo della gara questa è una chiara e definitiva smentita. E’ LBJ il centro degli adjustments dei Cavaliers per entrare nell’azione offensiva: sono frequenti i pick and roll con Kevin Love con l’intento principale di allontanare D. Green dal pitturato e compaiono blocchi doppi e tripli per favorire il portatore di palla ed attaccare l’area dei californiani nei primi 5-6 secondi dell’azione.

Golden State sembra in difficoltà nei primi minuti; Kd è “freddo” ma poi abbasso lo sguardo e il punteggio dice 16-14 per gli Warriors con 6.46 alla fine del primo. Non capisco. Poi 23-16 anche con il “flow” un po’ interrotto i giallo-blu sembrano avere troppo talento dalla loro. Sul lato difensivo, Cleveland ha deciso di concedere meno layup e schiacciate ma il contrappeso è lasciare più spazio ai tiratori perimetrali che però per ora sembrano in ritmo (50% da tre di squadra e 57% dal campo). Negli ultimi 5 minuti la scena è di KD: in difesa E in attacco con triple e assist importanti. In particolare, il suo impatto difensivo è assurdo: ogni volta che l’attacco di Cleveland staziona facendoli chiudere l’area (con l’aiuto di Green e Klay Thompson) anche solo pensare di prendere un tiro per i Cavs è proibitivo.

La nota più negativa in casa Warriors sono le palle perse (7 totali per Gs) di cui 3 richiuse con dei fastbreak di LBJ da cui Cleveland guadagna forza e l’inerzia per stare in campo. LBJ oggi non la lascia andare via facile: il messaggio è chiaro. Finisce il primo quarto 40-34 per gli Warriors (si, 40) con qualche altro lampo di talento puro di KD ed LBJ. Bene così, dopo tutto abbiamo aspettato tanto per vederli uno contro l’altro al meglio.

Secondo quarto

JaVale McGee in azione contro Channing Frye in gara-2 delle NBA Finals 2017 tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers (getty Images)Getty Images

Inizia con Lebron in panchina, la squadre è su Irving che attacca con costanza ma KT difende da Dio. Continuano i blocchi doppi/tripli per iniziare l’azione offensiva ma Thompson sembra davvero dappertutto. I due supporting cast, a differenza di gara 1, sembrano più presenti: Frye, West, Clark, Iguodala, Shumpert e Korver danno tutti contributi positivi e grande intensità a quella che finora è davvero una bella gara 2. Golden state si stabilizza sul +10 con 8 minuti all’half time. LBJ rientra dopo poco (oggi credo sia nei piani lasciarlo tanto a sedere) e T. Lou prova Shumpert su Durant per farlo respirare leggermente sul lato difensivo. So già che il commento medio sarà che Lebron non può marcare Durant, forse anche vero, ma la mossa mi sembra importante e fondamentale per i Cavs.

Il 23 oggi c’è e non si scherza, Cleveland si riavvicina a -3 quando mancano 5 minuti circa alla fine del secondo quarto ed il merito è tutto suo che macina continuamente punti e assist su ogni possesso. Oggi sembra che non ci sia niente al mondo che lo possa tenere lontano dal ferro, cemento armato e contraeree incluse. Se Golden State non trova qualche soluzione a breve stasera sono volatili per diabetici, direbbe Lino Banfi.

Nelle altre linee, Curry ha un body language sospetto: è assente e molto meno in ritmo del solito (2/8 dal campo per lui). La stessa impressione la danno anche i suoi compagni e al riposo gli Warriors ci vanno con 13 (!) palle perse e un buzzer beater di Irving che, visti i trascorsi, non è di buon auspicio.

Terzo quarto

Klay Thompson al tiro durante gara-2 delle NBA Finals 2017 tra Golden State Warriors e Cleveland CavaliersGetty Images

Il copione descritto finora sembra rispettato anche nella parte iniziale del terzo quarto. Ma Golden State dà l’impressione di essere uscita bene e più concentrata dagli spogliatoi, limita qualche attacco veloce di Cleveland e fa esplodere la Oracle Arena quando Curry inanella prima una tripla e poi un layup ubriacando Lebron ed esultando in un modo tale che tutti possano capire che per lui, e che per quel popolo giallo-blu ancora ferito dallo scorso anno, canestri come questo valgono molto più dei due punti.

Quando mancano 8 minuti fallo stupido di Green sul 73-83 GS, è il quarto e questa è una notizia parecchio spiacevole per i californiani. Rientra Cleveland su qualche errore di troppo da 3 di Golden State e ancora, se non l’avete capito, con un LBJ favoloso da 5 stelle extra lusso. King James con poco più di 5 minuti prima dell’ultimo quarto è a 25 punti 9 rimbalzi e 12 assist, in pratica la tripla doppia è già prenotata da tempo. Lo segue Love che nonostante una prestazione meno appariscente è a 22 punti con 10/18 dal campo e 4 rimbalzi. Golden State è in vantaggio da moltissimo ma l’inerzia della gara ti sembra dalla parte dei Cavs, quelle cose che possono succedere solo se giochi contro LBJ. Manco ho finito di scrivere la frase qui sopra che Golden State riallunga subito con due fiammate di Curry e Durant e conseguente time-out Cavs per evitare che la fiammata diventi un incendio.

Continuo a sorprendermi per la difesa di Durant, perdeteci qualche secondo, datemi retta vi prego, guardatelo come segue CHIUNQUE e quanta fatica crei con la sua altezza. Esagero, è un fattore più in difesa che in attacco per Golden State. Curry continua a perdere qualche palla di troppo e mettere delle triple pazzesche. La difesa di Cleveland sale di fisicità e intensità, diciamo pure che se le danno di santa ragione con un ritmo elevatissimo che continua a favorire gli Warriors.

Cleveland sembra più sulle ginocchia di Golden Stante e anche Lebron sembra pagare gli sforzi extra fatti per tenere a galla la sua squadra e si siede per un mini riposo di qualche minuto per averlo fresco nell’ultimo quarto. Poco dopo arriva il quinto fallo di Green, quelle robe importanti in una finale NBA

Quarto quarto

LeBron James durante gara-2 delle Finals NBA 2017 tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors (Getty Images)Getty Images

Cleveland non molla. C’è una intensità pazzesca, si lotta in ogni angolo del campo. Lebron è ancora in panchina (così come Curry) all’inizio del quarto ed entra quando il cronometro segna circa 10 minuti alla fine del match. I giochi sono rotti, le squadre si affrontano a viso aperto, correndo all’impazzata con un ritmo da infarto. KD, Lebron, Klay e soprattutto Irving sentono che il momento è importante, le giocate vincenti si alternano e la partita è FA-VO-LO-SA.

Curry prende un riposo più sostanzioso rispetto al 23 dei Cavaliers e rientra in campo al settimo minuto del quarto quarto sul 97 a 113 per Golden State. Poco dopo succede uno di quei momenti che segnano definitivamente le partite: Durant stoppa ferocemente Kevin Love, si butta dall’altra parte a 100 all’ora, fa un canestro impossibile battendo anche l’aiuto di Lebron e la Oracle Arena salta in aria, LETTERALMENTE. Non me ne frega nulla di come finisce: per me è la giocata del giorno. 97 Cleveland, 115 Golden State. INCREDIBILE KD!

Questa partita fa più male a Cleveland rispetto alla sconfitta di gara 1. Fa più male perché Lebron ha giocato BENISSIMO con una prestazione assurda (e tripla doppia, che male non fa), il resto della squadra ha risposto bene dopo la pessima gara 1 ma comunque sei sotto di 20 quando ne mancano 7 alla fine. Non deve essere facile. E deve essere ancora meno facile quando KD e Steph continuano a mettere dentro dei canestri per cui non ho aggettivi per poterli descrivere adeguatamente.

A cercare il classico pelo nell’uovo potremmo accusare un impatto un po’ alterno di Love e l’ingresso leggermente tardivo di Kyrie nella battaglia ma.. insomma non invidio nessuno dello staff dei Cleveland Cavaliers per i prossimi 4 giorni. Oltre la pozione di Asterix io grosse soluzioni per adesso non ne vedo per i Cavaliers, ma è solo gara 2 delle possibili 7. Tutti calmi.

2-0 Golden State. Si dice che le serie inizino davvero quando una delle due squadra vince in trasferta. Sarà pure vero ma io oggi mi sono divertito lo stesso, e mi sono divertito tanto, ve lo assicuro. Ci vediamo l’8 Giugno!

di Lucaeffe

