Irving e James fanno 76: Cleveland batte Boston e si porta sul 3-1

Pronto riscatto per i Cleveland Cavaliers, che si impongono in gara-4 della finale della Eastern Conference contro i Boston Celtics con il punteggio di 112-99. Un successo che permette ai campioni in carica di portarsi sul 3-1 e ad una sola vittoria dalla qualificazione alle Finals NBA 2017. Adesso la serie si sposta a Boston per una partita con i Celtics che proveranno al Garden ad allungarla ulteriormente, anche se la mancanza di Isaiah Thomas comincia a farsi sentire.

Questa, però, è stata la notte di Kyrie Irving e LeBron James, che segnano in due 76 punti e sono i grandi protagonisti del successo Cavs: il play è il miglior marcatore con 42 punti a referto, mentre il numero 23 chiude il suo match con 34 punti. Da segnalare anche la doppia doppia da 17 punti e 17 rimbalzi di Kevin Love.



In casa Celtics, Marcus Smart non ripete la super prestazione di gara-3 e si ferma a quota 8 punti. Top scorer di Boston è Avery Bradley, autore di 19 punti in quasi 40 minuti di utilizzo.

Una partita che ha visto partire subito forte i Celtics, che con un canestro di Brown toccano anche il massimo vantaggio sul +12 e alla prima sirena sono avanti sul 29-19. Gli ospiti sembrano proseguire da dove avevano terminato gara-3 e giocano benissimo: le due triple consecutive di Brown e Bradley danno addirittura il +16 (49-33), prima di una piccola reazione da parte dei Cavs con Irving, che permette ai padroni di casa di chiudere sotto all’intervallo 57-47.

Al rientro dagli spogliatoi, però, è tutta un’altra Cleveland. I campioni in carica segnano 40 punti nel solo terzo quarto e ribaltano completamente la partita. James ed Irving segnano a raffica e al suono della terza sirena il parziale dice 40-23 per i Cavs e vantaggio casalingo sul +7 (87-80). I Celtics accusano il colpo, ma provano comunque a restare a contatto e giocarsi la vittoria fino alla fine. Horford segna anche il -6, ma le due triple di Love e James a tre minuti dal termine “spezzano le gambe” a Boston, che non ha più energie e alla fine deve cedere 112-99.