Iverson torna in campo: giocatore e coach in una lega di 3v3

Il sogno di tanti tifosi di rivedere Allen Iverson riallacciarsi le scarpe e tornare a giocare è quasi realtà. L’ex-superstar dei Philadelphia 76ers, ritiratosi nel 2011 dal basket professionistico e nel 2010 dalla NBA, ha infatti firmato con la BIG3, un nuovo campionato di 3v3 che vedrà la luce in estate: AI coprirà un doppio ruolo, in veste di coach e di giocatore.

Assieme a Iverson, la BIG3 vanterà la partecipazione di altre 8 ex-stelle del mondo NBA, ognuna con lo stesso ruolo di allenatore-giocatore: Chauncey Billups, Rashard Lewis, Kenyon Martin, Jermaine O'Neal, Stephen Jackson, Bonzi Wells e Jason Williams.

La BIG3 è gestita da Roger Mason, l’ex-vice direttore esecutivo della NBA, in collaborazione con il rapper Ice Cube.

“Ho pensato a questa idea ragionando come un tifoso stanco di vedere i propri giocatori preferiti ritirarsi e non giocare in più – ha dichiarato Ice Cube -. Molti di loro possono ancora giocare ad alto livello anche una volta lasciato il mondo professionistico, magari non in back-to-back o in settimane da 4 partite in 5 giorni”.