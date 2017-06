Jimmy Butler a Minnesota: la vera notizia nella notte del Draft

Nessuna grande novità nelle scelte del Draft 2017, semmai la notizia, come spesso accade, arriva pochi istanti prima dell’inizio, quando le franchigie NBA comunicano tutti i trade effettuati per mettere in atto le proprie strategie future.

E la 'bombona' nella notte più attesa del 2017 è senza dubbio quella che ha coinvolto Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves. Chicago ha infatti deciso di scambiare Jimmy Butler (e la 16esima scelta, con cui hanno scelto il centro Justin Patton), ricevendo in cambio da Minnesota Zach LaVine, Kris Dunn e la settima scelta assoluta, rivelatasi poi nel promettente lungo finlandese da Arizona State Lauri Markkanen.

Jimmy Butler saluta quindi Chicago dopo 7 stagioni, ritrovando per giunta a Minneapolis il suo coach mentore Tom Thibodeau. Una Minnesota che dunque avrà adesso a disposizione un roster di assoluto livello che insieme a Andrew Wiggins e Karl-Anthony Towns pone i T’wolves come una franchigia da tenere fortemente in considerazione per la prossima stagione. Una scelta che per altro, dopo 13 lunghissimi anni senza playoff, dovrebbe finalmente – almeno sulla carta – garantire a Minnesota il ritorno in post-season.

Chicago, di contro, dopo aver a lungo resistito alla corte dei Celtics proprio per Butler, ha deciso di prendersi il rischio cedendo il giocatore di maggior talento per puntare tutto su LaVine (fuori però per buona parte della stagione scorsa dopo un infortunio al crociato). Da vedere se Dunn e soprattutto il nuovo arrivato Markannen saranno in grado di colmare il vuoto lasciato ora allo United Center.

Le reazioni

Notizia che ha chiaramente scatenato tutte le reazione del web. Ne riportiamo un paio, di due personaggi chiaramente molto legati a Chicago. La prima è di Scottie Pippen, ex leggenda dei Bulls, che via Twitter ha così commentato: "È difficile vedere Jimmy Butler andare via, uno dei migliori giocatori nel combinare attacco e difesa nella lega. Detto questo per me è una scelta ok. E’ tutto sul futuro e a Chicago arrivano 3 giovani di talento".

Più criptica invece la reazione di Dwyane Wade, che da Parigi – città in cui si trovava proprio con Bulter al momento del Draft – ha postato su Instagram una foto proprio con il neo giocatore dei T’wolves. La vera domanda è però una: come l’avrà presa realmente?