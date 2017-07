Kyrie Irving vuole lasciare Cleveland: a New York per Anthony?

Le ultime 48 ore di basket-mercato NBA sono state sconvolte dalla richiesta di Kyrie Irving di essere ceduto, arrivata come un fulmine a ciel sereno. La point-guard dei Cleveland Cavaliers, ancora sotto contratto per le prossime due stagioni a 39 milioni di dollari complessivi, avrebbe espresso la propria riluttanza nel continuare a fungere da "spalla" di LeBron James e l'intenzione di trasferirsi in una rosa ristretta di candidate: New York, Minnesota, Miami o San Antonio.

In questo momento, Knicks e T-Wolves sono emerse come le destinazioni più probabili, considerando la scarsità di materiale che Miami avrebbe da offrire e l'inutilità di LaMarcus Aldridge (potenziale pedina di scambio che gli Spurs potrebbero mettere sul piatto) per i Cavs, la stessa squadra che, in quel ruolo, avrebbe già quel Kevin Love che sarebbe intenzionata a cedere in prima battuta.

Kyrie Irving e Jimmy Butler in allenamento con il Team USA a Las Vegas, 2016Getty Images

Stando a diversi insiders d'oltreoceano, Irving avrebbe stretto una forte amicizia con Jimmy Butler nel corso dell'esperienza congiunta in nazionale, e già a giugno, prima del draft, avrebbe chiesto alla dirigenza di Cleveland di essere ceduto a Chicago per poter giocare al suo fianco. Butler è poi finito a riabbracciare il suo vecchio coach, Tim Thibodeau, a Minnesota, ma l'idea di poter riunirsi anche con Irving sarebbe rimasta viva. Butler e Towns sarebbero in contatto con Irving e starebbero cercando di convincerlo a trasferirsi ai T-Wolves, ma, in realtà, la franchigia che si è già attrezzata con Jeff Teague nel ruolo di playmaker titolare con Jamal Crawford a uscire dalla panchina, avrebbe poco da mettere sul piatto, a meno che non intenda privarsi di Andrew Wiggins, uno scenario obiettivamente poco praticabile, visto che l'ex-prima scelta del draft sta discutendo un rinnovo da 148 milioni di dollari in cinque anni e si ritroverebbe costretta a rifare il percorso inverso che lo aveva portato a Minneapolis al posto di Kevin Love.

La soluzione più intrigante, in questo momento, parrebbero dunque i New York Knicks, che potrebbero cogliere la palla al balzo e soddisfare la richiesta di Carmelo Anthony di essere ceduto a Cleveland ricevendo in cambio una superstar in cabina di regia da affiancare a Kristaps Porzingis. Lo scambio potrebbe essere completato con l'aggiunta di un paio di giocatori di contorno e future scelte dei Knicks, mentre i Cavs potrebbero chiudere il buco in cabina di regia chiudendo la trattativa con Derrick Rose, anch'egli in uscita da New York.