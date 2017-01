La crisi infinita dei Knicks

Il brillante inizio di stagione aveva illuso tutti sulle rive dell’Hudson. Con 14 vittorie, 10 sconfitte e il terzo posto nella Eastern Conference sembrava esserci la reale possibilità di giocarsi i playoff: da quel momento in poi però sono arrivate 10 sconfitte in 13 partite, (ri)portando i Knicks nelle sabbie mobili abituali.

La presidenza di Phil Jackson avrebbe dovuto costruire un team solido che giocasse bene in attacco e che dimostrasse coesione difensiva, tutte caratteristiche che dopo quasi 3 anni sono totalmente assenti.

Il progetto di ricostruzione sarebbe dovuto iniziare alla fine della prima disastrosa stagione dell’era Jackson, chiusa con il non invidiabile record di 17-65 ma, nei fatti, si è ripartiti da zero anche dopo la stagione successiva, quella che costò il posto a Derek Fisher al termine di una stagione da 30-52.

Quest’anno l’aggiunta di veterani (ex) all star, Derrick Rose su tutti, aveva alzato le aspettative con un costoso restauro che non solo non sta producendo i risultati sperati, ma sta anche mettendo in dubbio il valore del progetto di rebuild messo in atto da Coach Zen.

Nonostante i buoni risultati iniziali la stagione di New York aveva preso una piega sinistra quasi subito, quando la polemica tra Jackson e LeBron James finì su tutti i giornali: da quel momento si è anche definitivamente accesa la miccia del sempre complesso rapporto tra Carmelo Anthony e il presidente.

Melo infatti si è subito schierato con decisione dalla parte dell’amico nativo di Akron, mettendo alla berlina tutte le crepe di una sinergia mai sbocciata e di un rapporto ridotto ai minimi termini.

A prescindere dal merito della questione, l’ex Lakers si è addentrato in un campo minato, attirando antipatie e polemiche in una piazza che storicamente non ne ha bisogno essendo da sempre nell’occhio del ciclone.

Phil Jackson è un totem di questo sport ma la NBA è e rimane la lega dei giocatori e andare allo scontro frontale con il più importante e rappresentativo non è stata l’idea del secolo neanche per uno con il suo curriculum.

Ma non solo. Melo rimane un attaccante extralusso ed è il giocatore più importante e più amato della squadra nonché uno dei più influenti in assoluto essendo uno dei membri più anziani del sindacato dei giocatori (NBPA).

La querelle mediatica si è via via sgonfiata ma dal punto di vista sportivo si è praticamente arrivati al capolinea quando, a seguito della poco memorabile sconfitta patita domenica scorsa a Toronto, Anthony ha per la prima volta parlato espressamente dell’eventualità di essere ceduto.

Giunto al terzo anno di un quinquennale da 124M, l’ex Syracuse ha detto che “se il mio tempo è giunto al termine, sarebbe il caso che qualcuno me lo dica” che, tradotto dallo sportivese, dovrebbe suonare più o meno come “o io o tu”. Dal canto suo, Jackson non si è ancora espresso pubblicamente e, a dire il vero, non dice niente da quando lui e Jeanie Buss hanno annunciato il divorzio a Dicembre.

I tentativi di riconciliazione, per la verità più ad uso e consumo del pubblico che per reale volontà distensiva, hanno lasciato i duellanti arroccati sulle proprie posizioni e congelato lo scontro in vista della resa dei conti estiva.

Carmelo ha preso atto che il trasferimento in una delle squadre favorite (Cavs, Clippers) è fuori discussione a meno di qualche evento eccezionale ed ha così chiarito pubblicamente che non intende lasciare New York, legando le mani del presidente forte della No-Trade Clause e del suo status di super-stella.

Kristaps a parte, tra l’altro momentaneamente alle prese con noie al tendine d’Achille, la squadra naviga a vista nella mediocrità.

Rose si è preso una prima pagina il giorno che non si è presentato alla partita e in generale il team non sembra credere al progetto Hornacek: tra chi sa di essere di passaggio e chi già si guarda intorno, i 10 volti nuovi dei Knicks versione 2016/2017 (di cui ben 6 al primo anno in NBA), non sono riusciti ad aggiungere molto alla storica franchigia.

Noah al momento vale meno dell’ombra del giocatore che è stato eletto difensore dell’anno nel 2014 e i 73M di contratto offertigli da Jackson in estate rappresentano uno degli errori più evidenti della sua gestione tanto che, ironia della sorte, quando il figlio di Yannick siede a bordocampo in borghese i Knickerbockers vincono sempre, 5 vinte e zero perse.

Il campo dice che difensivamente NY concede oltre 108 punti a partita (25° posto), con un net rating negativo di -3.1 e scarsa attenzione a rimbalzo difensivo a fronte di un attacco nella media (14° posto) e poco spumeggiante frutto di un gioco offensivo poco fluido in cui solamente il 54% dei canestri è assistito (25° posto) per una percentuale reale complessiva di poco sotto al 50% (20°).

A parte la buona presenza a rimbalzo offensivo (4°), le altre statistiche confermano la mediocrità di una squadra con troppo talento individuale per affondare ma troppa poca coesione e troppa poca chimica per pensare in grande.

Senza prime scelte da qui all’eternità (2022?), senza asset appetibili e con la guerra fredda tra il presidente e la stella della squadra sembra quasi di essere tornati ai giorni ruggenti di Isiah Thomas.

La prossima estate bisognerà fare chiarezza e iniziare finalmente a costruire qualcosa intorno a Porzingis, con o senza Anthony, con o senza Phil Jackson.

