La giocata della notte: 1-2-3 pirouette e schiacciata di Lopez

Partita controversa quella tra Chicago Bulls e Boston Celtics. Lasciando perdere risultati e polemiche, in una notte interlocutoria per la NBA in attesa dell'All star Game Weekend, ci concentriamo su una giocata insolita di Robin Lopez. I Bulls rubano palla, Lopez si trova davanti in un uno-contro-uno che decide di affrontare nel più bizzarro dei modi: invece di scartare l'avversario con una normale virata, improvvisa una giravolta che ha più della pirouette di danza classica che del fondamentale della pallacanestro.

Il risultato? 1-2-3, difesa aggirata e schiacciata a segno.