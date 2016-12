La giocata della notte: alley-oop sotto le gambe di Iguodala per la schiacciata di Livingston

I Cleveland Cavaliers restano, per il momento, la vera bestia nera per i Golden State Warriors ma eccezion fatta per questo (non piccolo per la verità) dettaglio: Curry e compagni quando si esibiscono con le restanti squadre della NBA esibiscono spesso uno spettacolo simile a quello degli Harlem Globetrotters. Un altro esempio lo si è avuto questa notte nel comodo successo contro i Toronto Raptors, la seconda squadra col miglior record nella Eastern Conference, demolita alla Oracle Arena 121-111 ed umiliata anche con contropiedi come questo contropiede che vede protagonisti Iguodala e Livingston, dove l’ex ala di Philadelphia, si permette il lusso di passare sotto le gambe prima di alzarla per il compagno di squadra che affonda al volo la schiacciata a due mani.

