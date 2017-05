La giocata della notte: anche tutto storto, Isaiah Thomas è sempre una garanzia

Boston vince la serie con Washington. La nottata per i Celtics è magica e come al solito uno dei trascinatori è Isaiah Thomas. Del resto, quando uno è in grado di gestire il pallone come fa lui, è difficile che qualcosa vada storto.

E infatti anche stavolta, nella migliore delle tradizioni del "Keep calm and pass it to Isaiah", è Thomas ad avere il pallone in mano e i Wizards difendono come un muro con tutta la squadra; lui però non si fa intimidire e, seppur sbilanciandosi (e poi cadendo) trova la coordinazione per fare canestro.