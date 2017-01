La giocata della notte: Antetokounmpo eroe con il suo buzzer-beater

Manca un secondo alla fine della partita e i Milwaukee Bucks sono sotto di 1 contro i Knicks. Ma siccome siamo a New York... "E chi chiamerai?". Non certo i Ghostbusters, ma Giannis Antetokounmpo! Palla in mano a lui, che prova con un'azione insistita senza trovare varchi, poi si gira, si sposta ed ecco partire dalle sue mani fatate il pallone che vale la vittoria.