La giocata della notte: Antetokounmpo, virata e schiacciata nel traffico

Nonostante una partita da 33 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 3 stoppate e 2 palle recuperate, Giannis Antetokounmpo non è riuscito a evitare la sconfitta dei suoi Milwaukee Bucks contro gli Atlanta Hakws per 111-98, ma si è comunque meritato il posto d’onore per la giocata più bella della notte: nel finale del quarto periodo, il greco attacca in palleggio su un ribaltamento, supera Delaney in virata e chiude poi con una schiacciata nel traffico a centro-area.