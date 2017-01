La giocata della notte: Batum inventa, Belinelli ringrazia e conclude a canestro

La guardia dei Charlotte Hornets Nicolas Batum si prende i complimenti di tutti - dei telecronisti in primis - per un assist che ha dell'incredibile nel corso del match contro i New York Knicks: il francese vede una traiettoria quasi impercettibile e serve alla perfezione Marco Belinelli sul taglio. Il Beli poi è un mago nel concludere al volo, anticipando il diretto avversario. Insomma, una giocata da vedere e rivedere. Rieccolo qui sotto.