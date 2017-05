La giocata della notte: Bertans consolazione degli Spurs nel dominio di Golden State

L’epilogo delle finali di Western Conference pare ormai imminente. Ma, in una gara-3 nuovamente dominata da Golden State, c’è quanto meno la soddisfazione di mettere a segno la giocata della notte per Davis Bertans e i San Antonio Spurs. Una schiacciata di pura rabbia che non fa diminuire il rammarico per il 120-108 rimediato dagli Warriors nella prima gara interna.