La giocata della notte: buzzer-beater di McConnell in testa a Anthony

I Philadelphia 76ers centrano la quarta vittoria nelle ultime 5 partite coronando una grande rimonta dal -17: oltre al grande lavoro di Joel Embiid, fondamentale per ricucire lo strappo nelle ultime battute di gioco, è TJ McConnell il grande protagonista, con il buzzer-beater scagliato dalla linea di fondo sulla faccia di Carmelo Anthony per il 98-97 finale.

“In tutti i miei anni di carriera, è stato il primo buzzer-beater – ha poi dichiarato McConnell -. Sono sicuro di non averne mai segnato uno durante i miei anni al liceo o al college. E se ce n’è stato uno quando ero più piccolo, non me lo ricordo”.