La giocata della notte: Collison batte Atlanta a 3”5 dalla sirena

I Sacramento Kings centrano il secondo successo consecutivo superando gli Atlanta Hawks 108-107 in un finale di partita infuocato: il risolutore è Darren Collison, che realizza il canestro vincente con un layup in penetrazione nel traffico a 3”5 dalla sirena. La point-guard dei Kings, che rimangono sempre in scia nella corsa per l’ottavo posto a Ovest, chiude con 22 punti, 4 assist, 3 rimbalzi e 2 palle recuperate.