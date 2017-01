La giocata della notte: Conley chirurgico, l'overtime è servito

Non capita tutti i giorni di sconfiggere golden State, ma si può fare. La dimostrazione è che se giochi così anche Curry e compagni sono in difficoltà. E dopo una rimonta incredibile, Memphis ci crede ancora, ci crede talmente tanto che a 7" dalla sirena arriva un tiro preciso e volitivo di Mike Conley, di quelli che staresti a riguardare ancora e ancora. Il tiro non solo è perfetto, ma ha anche un grande valore, perché è quello che sancisce la parità tra Grizzlies e Warriors nel quarto quarto sul 111-111. Ed è quello che vale l'overtime: un overtime che gli "orsetti" si aggiudicano, facendo crollare uno degli ossi più duri del campionato NBA.