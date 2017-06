La giocata della notte: Curry per Green per Iguodala, la schiacciata che chiude i conti

L'anno scorso, Andre Iguodala era finito nel poster dell'ormai celebre "The Block", la stoppata in recupero piazzata da LeBron James profondamente decisiva per il finale di gara-7. Questa volta, invece, l'ex-Sixer finisce dalla parte giusta della storia, con il secondo anello vinto negli ultimi tre anni: sua è anche la schiacciata che chiude definitivamente i conti in gara-5 per i Golden State Warriors, arrivata al termine di una splendida azione corale comprendente anche Steph Curry e un alley-oop di Draymond Green.