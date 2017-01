La giocata della notte: dalla difesa all’attacco, così Curry batte LeBron James

La giocata della notte all’interno della partita della notte. Probabilmente non è la più spettacolare di questa giornata di NBA, ma è sicuramente l’azione che meglio spiega la netta vittoria di Golden State su Cleveland. Warriors decisamente più determinati e in partita dei Cavaliers, che si sono arresi anche con il suo uomo simbolo, LeBron James. È proprio il Prescelto a perdere il pallone che permette a Steph Curry di far partire il contropiede avversario, chiuso con un assist al bacio per Klay Thompson, e la conseguente bomba da tre di quest’ultimo.

