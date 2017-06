La giocata della notte: finte ed esitation, Curry fa impazzire LeBron

LeBron James e Stephen Curry si sono sfidati a suon di triple doppie nel secondo appuntamento delle Finals NBA, vinto dai Golden State Warriors 132-113. Nell'oceano di grandissime giocate, merita quella piazzata da Steph con LeBron in marcatura su di lui: la stella di Golden State, inizialmente chiuso lungo la linea di fondo, si libera con una serie di finte, esitation e palleggi con una capacità di ball-handling straordinaria per arrivare a canestro e appoggiare in lay-up al tabellone, evitando anche il tentativo di stoppata in recupero dello stesso James.