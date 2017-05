La giocata della notte: Ginobili prende due gomitate, ma non molla e stoppa Harden

Fear the Beard? No, se sei Manu Ginobili. Il veterano dei San Antonio Spurs vince il suo personalissimo duello con James Harden grazie a una stoppata da antologia.

Gli Houston rockets hanno palla in mano e Ginobili difende; si prende prima una gomitata in faccia da Anderson, ma non molla e si sposta a difendere sul Barba; Harden gli fa sentire la sua presenza fisica e gli rifila nel movimento un'altra gomitata, ma Ginobili non si scompone.

Si lascia scartare, ma nel frattempo salta alle spalle di Harden: ed è proprio quando sta per partire il tiro che arriva la stoppata da dietro, con grande stupore proprio dello stesso Harden, che sta ancora cercando di capire dove sia finita la palla. Il fatto poi che quella potesse essere la palla della salvezza per Houston, il tiro da tre che poteva regalare alla partita un altro overtime invece che farla finire 110-107 per gli Spurs, dà a questa giocata un valore epico.