La giocata della notte: Green-Iguodala, intesa perfetta

Golden State detta legge anche in gara 3 contro Utah; a fare la voce grossa sono sempre Curry e Durant, ma anche gli altri si danno parecchio da fare. E infatti la giocata più bella della notte viene fuori dall'assist perfetto di Draymond Green, che vede arrivare Andre Iguodala e lo serve dovo averlo smarcato in maniera magistrale; a Iguodala non resta altro da fare che saltare per intercettare il pallone e buttarlo dentro. Schema perfettamente riuscito.