La giocata della notte, Hayward inchioda la schiacciata a due mani in faccia a Randle

Gordon Hayward è indubbiamente uno dei giocatori più sottovalutati della NBA. Produce 22 punti di media a partita infarciti da poco meno di 7 rimbalzi e 4 assist eppure il suo nome raramente compare accanto a quello delle superstar della Lega. Magari il problema dell’ala di Utah è che non fa giocate spettacolari… Forse però non conta nemmeno questo visto che Hayward quando vuole sa piazzare degli highlight, tipo la schiacciata a due mani in faccia a Julius Randle nel finale punto a punto della sfida fra Lakers e Jazz. Una giocata che ha cambiato l’inerzia del match e consegnato a Utah un prezioso successo esterno per 102-100, il 19 esimo in 32 incontri disputati.

Video - L'incredibile destino di Isaiah Austin: può tornare a giocare dopo la malattia 01:05