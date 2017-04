La giocata della notte: Hayward schiaccia (con fallo) in testa a DeAndre Jordan

Rudy Gobert, infortunatosi al ginocchio nelle battute iniziali di gara-1, non ha ancora potuto contribuire nella serie tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers, ma in assenza del centro francese, Gordon Hayward ha trovato il modo di tenere impegnato DeAndre Jordan. Nel terzo quarto di gara-3, Hayward ha piantato una schiacciatona tonante sulla testa del big-man dei Clippers attaccandolo in penetrazione dopo un cambio difensivo: il prodotto di Butler ha chiuso con 40 punti (career-high nei playoff) non sufficienti, però, per evitare la sconfitta dei suoi Jazz per 111-106.

