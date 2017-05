La giocata della notte: Iguodala dietro-schiena, Durant schiaccia di potenza

I Golden State Warriors si portano sul 2-0 nella serie contro gli Utah Jazz grazie al successo per 115-104 in gara-2, una partita in cui i Big 4 sono stati protagonisti con 83 punti realizzati complessivamente. Per l'azione più bella della notte, abbiamo scelto questo contropiede in cui Andre Iguodala serve un assist dietro-schiena a Kevin Durant, che, arrivando centralmente a rimorchio, piazza una schiacciatona in faccia a Rudy Gobert.