La giocata della notte: il coraggio di Wall tutto in una tripla

Ci vuole coraggio per tentare un tiro da 3 punti quasi allo scadere invece che provare un passaggio per un più comodo canestro da due... Soprattutto se tirando da 2 e segnando vai all'overtime e se invece sbagli da 3 non solo perdi la partita, ma sei fuori dai playoff.

E' quindi da ammirare la lucidità con cui John Wall piazza la bomba dall'arco quando mancano circa 6 secondi alla fine del match e Washington è sotto di 2 con Boston: la palla accarezza la retina ed entra liscia come l'olio. E i wizards rimettono i piedi la serie con un solo pinto di vantaggio alla sirena e andranno a giocarsi gara 7 contro i Celtics.