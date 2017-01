La giocata della notte: il cross-over di Irving manda al bar Westbrook

Per la giocata più spettacolare della nottata NBA abbiamo scelto un’azione tratta dalla partita vinta dai Cleveland Cavaliers per 107-91 sugli Oklahoma City Thunder, per l’importanza del match e dei protagonisti in questione. Russell Westbrook fronteggia Kyrie Irving, e la stella dei Cavs lo batte in 1vs1 in isolamento con un crossover in step-back degno dell’Allen Iverson dei tempi migliori: chiusura con canestro e fallo, per due dei suoi 29 punti complessivi, conditi anche da 10 assist.

