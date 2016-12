La giocata della notte: Irving sbilanciatissimo, ma trova il tiro della vittoria

Nella notte di Natale NBA succede anche che una partita tra due colossi dell'Associacion come Cleveland e Golden State venga decisa nei secondi finali. L'eroe della serata è Kyrie Irving. è lui che la decide a 3" dalla sirena, con i Cavs sotto di 1 che riescono, grazie al suo tiro assolutamente sbilanciato e disperato, a passare avanti di 1. Non è un gesto atletico da manuale, ma è un inno al classico motto del "non mollare mai". 109-108 per i Cavs e buon Natale al pubblico di casa!