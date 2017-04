La giocata della notte: John Wall inchioda la schiacciata e posterizza Muscala

La schiacciata più spettacolare di questi playoff NBA era già sua ma John Wall, stella dei Washington Wizards, anche in gara 5 davanti al suo pubblico ha voluto regalare spettacolo. Autore di una doppia doppia da 20 punti e 14 assist nel successo di misura sugli Hawks, la point guard della squadra di Brooks nell’ultimo periodo ha girato l’inerzia del match, non solo coinvolgendo in attacco i compagni ma mettendosi in proprio e aggredendo il ferro con cattiveria belluina, come dimostra questa schiacciata nel traffico in faccia a Muscala, lungo di Atlanta di 2 metri e 10.