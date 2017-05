La giocata della notte: Kevin Durant stoppa due volte in volo

I Golden State Warriors chiudono la pratica San Antonio Spurs, decimati dagli infortuni sofferti da Tony Parker, David Lee e Kawhi Leonard, e accedono alle Finals con un secco 4-0: l'ultima partita della serie è una formalità per i campioni della Western Conference, trascinati da Steph Curry (36 punti) e Kevin Durant (29 punti). Tra le azioni più belle del match, c'è sicuramente la doppia stoppata con cui KD cancella una conclusione di Dejounte Murray in contropiede, spazzando via il pallone per due volte consecutive in volo al tabellone (la trovate alla numero 2...).