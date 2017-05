La giocata della notte: la finta di Irving manda al bar la difesa dei Celtics

42 punti per il numero 2 dei Cavs - record in carriera nei playoff - con 21 punti nel solo terzo quarto e giocate che fanno impazzire pubblico e panchina. Come quella qui sopra, con Irving che con una finta elude tutta la difesa dei Boston Celtics e appoggia a canestro. I suoi compagni reagiscono così...

Questo invece il riassunto completo della partita da sogno di Kyrie.