La giocata della notte: la "Monstre Slam" di LeBron James non spaventa i Warriors

Golden State non ha ancora preso il largo: mancano due minuti e spiccioli al termine del primo quarto, quando LeBron James decide di alzare la voce. Il numero 23 riceve palla da Thompson e arrivando come un treno pianta una schiacciata memorabile in faccia a Durant e soprattutto a McGee che avrebbe voluto arrivare a stoppare. Avrebbe voluto...