La giocata della notte: la tripla di Matthews che fa vincere Dallas

Finale drammatico a Chicago nella partita tra Bulls e Mavericks: sul punteggio di 96-96, Jimmy Butler segna in arresto e tiro sulla testa di Wesley Matthews il canestro del sorpasso a 23" dalla sirena, ma nell'azione successiva, Deron Williams pesca lo stesso Matthews libero sull'arco per la tripla della vittoria realizzata a 11" dalla sirena. Certo, non l'azione dei vostri sogni per concludere una partita con il giusto tempismo (i Bulls sbaglieranno poi il tiro della possibile vittoria con Wade allo scadere), ma finché va dentro...