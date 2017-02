La giocata della notte: la tripla di Tyus Jones manda Toronto ko

Con Zach LaVine ai box per l’intera stagione per la rottura del crociato e Kris Dunn ancora indisponibile per un problema a una mano, Tom Thibodeau ha dovuto rivedere le rotazioni nella partita dei T-Wolves contro i Raptors: il coach di Minnesota ha dato molto spazio a Tyus Jones e al neo-arrivato Lance Stephenson dalla panchina, mosse che hanno ripagato anche nel quarto periodo. Jones, infatti, ha mandato a bersaglio la tripla decisiva per la vittoria a 19.5 secondi dalla sirena su assist di Andrew Wiggins.