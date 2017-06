VIDEO - La giocata della notte: Lebron James pronto per Space Jam 2, schiacciata supersonica

L'account ufficiale NBA twitta: "Non si riesce a smettere di guardarlo". Come dare torto alla Lega? La schiacciata di LeBron James è da cineteca, in tutti i sensi, e tutto fa pensare che il Prescelto sia pronto per il remake di Space James. LeBron sceglie di mettersi in proprio durante Gara-4 con un auto alley-oop di tabella sublimato da una schiacciata delle sue, devastante e a due mani. Ma bando a inutili chiacchiere e definizioni, basta guardare questo gesto atletico per rifarsi gli occhi. E poi ancora e ancora e ancora....