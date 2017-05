La giocata della notte: LeBron James si mangia il campo e stoppa Avery Bradley

LeBron sfodera una delle sue "chase-down blocks", le stoppate che non ti aspetti e che lasciano un segno indelebile sulla partita: 3'09" da giocare nel secondo quarto e Cavs in attacco, ma perdono palla, Avery Bradley corre via veloce per appoggiare due punti facili, ma fa i conti senza LeBron James, che si mangia letteralmente il campo e inchioda la stoppata. Una giocata che a molti ha ricordato la super-stoppata su Andre Iguodala in gara-7 nella scorsa edizione delle NBA Finals. Che - per inciso - si fanno sempre più vicine per i Cavs.